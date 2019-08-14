الإسكان: 1.2 مليار جنيه حجم استثمارات أسوان الجديدة منذ 2014

كتب- محمد عبدالناصر:

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالجديدة، إن حجم الاستثمارات التي جرى ضخها بمدينة أسوان الجديدة منذ عام 2014 وحتى الآن بلغ نحو 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 750 مليون جنيه حجم استثمارات بالمدينة قبل عام 2014.

وأضاف الوزير في بيان اليوم، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 3120 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسوان الجديدة، وجارِ تنفيذ 3600 وحدة سكنية أخرى بالمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ 1160 وحدة سكنية(58)عمارة في شهر ديسمبر المقبل، وكذا 840 وحدة (42 عمارة) في شهر يونيو 2020، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 3891 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وأوضح وزير الإسكان أنه جارِ تنفيذ عدد 66 فيلا سكنية بالمرحلة الأولى العاجلة بمشروع الشريط السياحي بالمدينة على مساحة 180 فدانا، وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع نحو35%، وجارِ إسناد تنفيذ 463 فيلا أخرى ضمن المرحلة العاجلة بالمدينة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم طرح عدد 1208 قطع أراض سكنية صغيرة بالمدينة، حيث تم طرح عدد 49 قطعة أرض إسكان اجتماعي على مساحة 6 أفدنة، تم ترفيقها وتسليمها إلى الفائزين بها، وكذا عدد 866 قطعة أرض إسكان اجتماعي على مساحة 105 أفدنة واستكمال تنفيذ أعمال المرافق بها لتسليمها إلى مستحقيها، وكذا طرح 209 قطع أراض بمشروع "بيت الوطن" على مساحة 45 فدانا تم ترفيقها وجارِ التسليم إلى مستحقيها، و74 قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الأكثر تميزاً على مساحة 18 فدانا، ويجري حالياً تنفيذ أعمال المرافق بها، وعدد10 قطع أراض ضمن مشروع المستثمر الصغير على مساحة 2.5 فدان جارِ ترفيقها.

وبالنسبة للمشروعات الخدمية بالمدينة، قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة: تم الانتهاء من تنفيذ 4 حضانات للأطفال و 3 مراكز تجارية، وكذا تنفيذ 3 ملاعب رياضية، ومدرسة للتعليم الثانوي، ومدرسة للتعليم الأساسي، وفرع جامعة الأزهر للفتيات، ونادٍ اجتماعي ورياضي بصدد الافتتاح، مشيراً إلى أنه جارِ تنفيذ مبنى مستشفى سعة 158 سريرا، ومركز صحي حضري، وملعب كرة قدم، ومبنى مدرسة النيل الدولية ووحدة إطفاء ومجمع للمعاهد الأزهرية، ووحدة مرور وموقف للسيارات، ومبنى إداري لجهاز المدينة و8 محال تجارية مصغرة.​