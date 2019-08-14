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"Wi-Fi وUSB وألعاب".. مزايا طائرة الأحلام التي تتسلمها مصر اليوم (فيديوجرافيك)

03:35 ص الأربعاء 14 أغسطس 2019
"Wi-Fi وUSB وألعاب".. مزايا طائرة الأحلام التي تتسلمها مصر اليوم (فيديوجرافيك)

مصر تتسلم طائرة الأحلام اليوم

القاهرة- (مصراوي):

تتسلم مصر، اليوم الأربعاء، الطائرة السادسة والأخيرة من طراز بوينج" Dreamliner B787-9"، بعد أن احتفلت شركة مصر للطيران، أمس الثلاثاء، مع شركة بوينج الأمريكية بمدينة سياتل بإنهاء إجراءات تسليم الطائرة.

وذكر بيان للشركة، أن الوفد الفني والتجاري والهندسي والمالي والقانوني لمصر للطيران قام بمراجعة الإجراءات والمواصفات التي تعاقدت عليها الشركة من مختلف النواحي.

ويمكن التعرف على أهم المعلومات عن الطائرة من خلال فيديوجرافيك أعده "مصراوي" سابقًا عنها كالآتي:

شركة مصر للطيران شركة بوينج الأمريكية إجراءات تسليم الطائرة بوينج Dreamliner B787-9
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