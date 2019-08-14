حسين سالم.. صديق مبارك وعراب صفقة الغاز (فيديوجراف)

إعداد- يوسف عفيفي:

جرافيك: أحمد عبدالشفيع

توفى، مساء الاثنين، رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز 85 عامًا في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد أن عانى مؤخرًا من آثار الشيخوخة.

ومرت حياة حسين سالم بالعديد من المحطات منذ ولادته وحتى ثورة 25 يناير 2011 وهروبه إلى إسبانيا ومن ثم التصالح مع الدولة مقابل التنازل عن جزء كبير من ثروته.

ويرصد "مصراوي"، في الفيديوجراف التالي، محطات من حياة حسين سالم، كالآتي: