بعد إطلاقه.. 11 معلومة عن أول فيلم عالمي للترويج للسياحة المصرية

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة، أول فيلم ترويجي عالمي لحملة "People to People"، للترويج السياحي لمصر، بهدف إلقاء الضوء على الوجوه المصرية المختلفة، حيث يقدم الفيلم لقطات متنوعة تعرض الأماكن الأثرية والسياحية وجوانب من الثقافة المصرية.

ويرصد "مصراوي" 10 معلومات عن الفيلم ومنها:

1 ـ الفيلم الترويجي من إنتاج شركة Beautiful Destinations العالمية بالشراكة مع وزارة السياحة.

2 ـ يقدم الفيلم لقطات متنوعة تعرض الأماكن الأثرية والسياحية، والطعام المصري والأنشطة الكثيرة من خلال نماذج مختلفة من المصريين.

3 ـ تم تصوير الفيلم في مناطق من القاهرة والجيزة والإسكندرية، والأهرامات وسيوة والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وشرم الشيخ والغردقة.

4ـ مدة الفيلم دقيقتين و19 ثانية، يظهر خلالها نهر النيل والأهرامات والمناطق السياحية والأثرية وعادات وتقاليد المصريين.

5ـ يظهر الفيديو، الشعب المرجانية والأسماك المختلفة في مياه البحر الأحمر، بجانب جبال وصحاري وشواطئ مصر المختلفة.

6ـ يظهر الفيلم الترويجي، الحرف التقليدية والأغاني والرقصات والفنون الشعبية، ورحلات الغوص وتسلق الجبال ورياضة الشراع وقلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية والأكلات الشعبية المختلفة، ورحلات المنطاد ومعبد الملكة حتشيسوت ومعابد ومتاحف الأقصر.

7ـ يعتمد أسلوب الترويج في الحملة على المحتوى المعاصر والأدوات التكنولوجية الحديثة في التصوير.

8ـ الحملة موجهة للخارج وللشعب المصري للتأكيد على السلوكيات الإيجابية التي تعكس روح الضيافة والترحاب بالسائحين، وتعزيز روح الانتماء في الشباب.

9ـ أُذيـع الفيلم على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة المنتجة والتي يتابعها أكثر من 20 مليون شخص من أكثر من 180 دولة حول العالم.

10ـ جرى نشر الفيلم على مواقع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

11ـ المحتوى الترويجي للحملة مبتكر ولا يعتمد على الصورة فقط، وآليات الترويج الحديثة للفيلم تعتمد على سرد حكايات عن المكان والناس.

وكانت وثيقة حكومية، أظهرت أن مصر تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها إلى 12 مليون سائح خلال السنة المالية 2019-2020 بارتفاع نحو 11% عن السنة المالية السابقة، بالإضافة إلى استهداف زيادة عدد الليالي السياحية لـ 127 مليون ليلة في 2019-2020 مقابل 113 ليلة قبل عام، وفقا لوكالة "رويترز".

وزاد إغراء المقصد السياحي المصري، عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.

رابط الفيلم الترويجي: