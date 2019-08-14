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تتحمل الزلازل.. "المحطات النووية" تكشف 7 مزايا لـ"الضبعة" بعد انفجار روسيا

07:01 ص الأربعاء 14 أغسطس 2019
تتحمل الزلازل.. "المحطات النووية" تكشف 7 مزايا لـ"الضبعة" بعد انفجار روسيا

محطة الطاقة النووية بالضبعة

(مصراوي):

كشفت هيئة الطاقة النووية، مميزات محطة الطاقة النووية بالضبعة، على خلفية ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي وربطها بالانفجار الأخير في روسيا.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي في روسيا، وبين محطات الطاقة النووية عمومًا والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية، والتي تتميز بجميع أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة أو الخاملة والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها.

ورصدت الهيئة مميزات "الضبعة النووية" كالآتي:

- محطة من الجيل الثالث المطور.

- لها مبنى أحتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن٤٠٠ طن محملة بالوقود وتطير بسرعة ١٥٠ متر في الثانية.

- تتحمل عجلة زلزالية حتى ٠،٣ عجلة زلزالية.

- تتحمل تسونامي حتى ١٤ متر.

- قادرة على الإطفاء الأمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري.

- مزودة بمصيدة قلب المفاعل حال إنصهاره وهو الأمر الذي لا تتعدى إحتمالية حدوثه واحد على عشرة مليون مفاعل سنة.

- تحتوي على وسائل آمان تكرارية وغيرها من وسائل الأمان الأخرى.

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