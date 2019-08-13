بعد انتهاء الإجازة.. "السكة الحديد": جاهزون لرحلات العودة من الوجه القبلي إلى القاهرة

كتب - أسامة عبدالكريم:

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الهيئة تستعد لبدء رحلة العودة من محافظات الوجه القبلي إلى محطتي القاهرة والإسكندرية.

ووجه "رسلان"، المسئولين عن التشغيل والصيانة، بإعلان حالة التأهب القصوى والاستعداد لبدء رحلة العودة، مشددًا على أهمية تواجد جميع القيادات في مناطق الهيئة للعمل على حل أية مشكلة قد تحدث.

وأكد "رسلان" في بيان اليوم الثلاثاء، أهمية تواجد الفنيين وقطع الغيار الخفيفة في محافظات الوجه القبلي، والاهتمام بنظافة المحطات والقطارات لظهور الهيئة بالمظهر اللائق وعلى الإذاعة عن مواعيد القطارات أولا بأول.

وشدد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على المسئولين باتباع تعليمات السلامة والجودة في الاستعداد والتجهيزات لقطارات العودة وأهمية تواجد مفتشي النقل والفحص وخدمة العملاء لمتابعة حركة بيع التذاكر بالرقم القومي للقضاء على السوق السوداء نهائيًا.

يذكر ان السكة الحديد نجحت في نقل أكثر من 7 ملايين راكب للاحتفال بالعيد مع ذويهم بمحافظات الوجه القبلي والبحري من خلال الدفع بعدد 22 رحلة قطار إضافية ما بين مميز ومكيف وقطارات لخدمة الأهالي في النوبة وبلغت مشغولية القطارات اكثر من 130%.