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"الأوقاف": قافلة دعوية أسبوعيًا إلى مدينة العلمين طوال فترة الصيف

09:24 م الثلاثاء 13 أغسطس 2019
"الأوقاف": قافلة دعوية أسبوعيًا إلى مدينة العلمين طوال فترة الصيف

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف تسيير قافلة دعوية أسبوعيًا من شباب الأئمة المتميزين إلى مدينة العلمين طوال فترة الصيف، مع تكثيف الدعوة بالمنطقة على مدار العام؛ نظرا للإقبال الكبير الذي تشهده مدينة العلمين ومنطقة الساحل الشمالي.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن تلك القافلة إضافة إلى جميع القوافل التي يتم تسييرها على مستوى الجمهورية ولا سيما المناطق الحدودية والنائية.

ويلتقي علماء القافلة مع المواطنين للرد على استفساراتهم الدينية.​

وزارة الأوقاف قافلة دعوية مدينة العلمين منطقة الساحل الشمالي

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