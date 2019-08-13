حدث في 8 ساعات| وفاة رجل الأعمال حسين سالم.. وخريطة حجز شقق الإسكان
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها، وفاة رجل الأعمال حسين سالم بإسبانيا، وخلافات حول مكان دفنه، واستقبال مطار القاهرة أولى رحلات "الحجاج المتعجلين" القادمة من جدة، بالإضافة إلى تحذير وزارة الصحة من عبوات مغشوشة لـ"البوتكس".
ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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