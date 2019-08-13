  • عاجل:وفاة حسين سالم.. وأسرته مختلفة حول مكان دفنه

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    حدث في 8 ساعات| وفاة رجل الأعمال حسين سالم.. وخريطة حجز شقق الإسكان

    04:46 م الثلاثاء 13 أغسطس 2019
    حدث في 8 ساعات| وفاة رجل الأعمال حسين سالم.. وخريطة حجز شقق الإسكان

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها، وفاة رجل الأعمال حسين سالم بإسبانيا، وخلافات حول مكان دفنه، واستقبال مطار القاهرة أولى رحلات "الحجاج المتعجلين" القادمة من جدة، بالإضافة إلى تحذير وزارة الصحة من عبوات مغشوشة لـ"البوتكس".

    ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

    حسين سالم شقق الإسكان مطار القاهرة الحجاج المتعجلين وزارة الصحة دواء مغشوش السكة الحديد فصل الخريف

    الخبر التالى:

    الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تشن حملات إزالة تعديات وضبط للمخالفين للقانون
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    اعلان

    باقى المحتوى

    باقى المحتوى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان