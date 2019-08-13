وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ فى ثالث أيام عيد الأضحى

كتب - طه عبيد:

أجرى وزير الطيران المدني، الثلاثاء، جولة تفقدية بصالات السفر والوصول بمطار شرم الشيخ الدولي للتأكد من انتظام تشغيله، في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا تزامنا مع إجازات عيد الأضحى المبارك والموسم الصيفي الحالي فضلاً عن زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مدينة شرم الشيخ.

تفقد الوزير، "كاونتر ات" السفر والوصول للتأكد من انسيابية حركه سفر الركاب، وطالب بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين.

كما تفقد الوزير غرفة كاميرات المراقبة للاطمئنان علي الحالة الأمنيه بالمطار.

وأشاد الوزير، بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة بالمطار .

وهنأ الوزير العاملين بالمطار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ووجه لهم الشكر علي الجهد الرائع والتواجد الفعال كل فى موقعه خلال هذه الفترة، كما وجه التحية والتقدير لرجال وزارة الداخلية على الأداء المتميز والمجهود الكبير المبذول للحفاظ على الأمن في المطار.