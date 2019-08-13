هرب إلى إسبانيا ومات فيها.. محطات في حياة رجل الأعمال حسين سالم

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"مبارك مسألش عني".. ماذا قال رجل الأعمال حسين سالم في آخر ظهور له؟

كتب- محمد نصار:

توفى، مساء أمس الاثنين، رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز 85 عامًا في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد أن عانى مؤخرًا من آثار الشيخوخة.

ومرت حياة حسين سالم بالعديد من المحطات منذ ولادته وحتى ثورة 25 يناير 2011 وهروبه إلى إسبانيا ومن ثم التصالح مع الدولة مقابل التنازل عن جزء كبير من ثروته.

البداية

- ولد حسين سالم في 11 نوفمبر عام 1933.

- التحق في بداية حياته بالقوات الجوية المصرية وعمل ضابطًا بالمخابرات العامة.

- يعد سالم أحد أبرز مؤسسي مدينة شرم الشيخ، وذلك لأنه أول من استثمر فيها عام 1982.

- كان أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك.

الثورة والهروب

- هرب سالم إلى إسبانيا في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وتنحي مبارك عن الحكم.

- طالبت مصر إسبانيا بتسليمه رغم حصوله على الجنسية الإسبانية عام 2008 على خلفية اتهامه في قضايا رشوة وغسيل أموال واستيلاء على المال العام.

- ألقي القبض عليه في إسبانيا في يونيو 2011 وخضع للمحاكمة أمام محكمة مدريد.

- أطلقت محكمة مدريد سراحه بكفالة مالية.

- صدر حكم غيابي عليه وأولاده في أكتوبر 2011 بالسجن 7 أعوام بتهمة غسيل الأموال.

- صدر ضده حكم غيابي آخر في مارس 2012 بالسجن 15 عامًا بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى اسرائيل بأقل من أسعاره العالمية وإهدار المال العام.

- صدر ضده ونجله حكم بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهما في الاستيلاء على 35 فدانًا من أراضي الدولة.

- وافقت محكمة إسبانية في مايو 2012 على تسليمه وأولاده إلى مصر لمثولهم للمحاكمة، ولكن تم تعليق القرار حتى الفصل في الدعوى التي رفعها مدعيًا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية.

- صدر ضده وأولاده حكم في سبتمبر عام 2014 بالسجن 10 سنوات لكل منهم في قضية تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.

براءة

- برأ القضاء حسين سالم في فبراير 2015، إلى جانب سامح فهمي، وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

التصالح

- توصل حسين سالم إلى اتفاق مع الدولة بعد مفاوضات مستمرة من 2013 للتصالح في قضايا اتهامه بالفساد مقابل تنازله عن 75% من إجمالي ثروته وممتلكاته.

- وفقًا للتصالح تم وقف قرار الضبط والوضع على قوائم ترقب الوصول لسالم وأسرته داخل مصر وخارجها، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج.

- مكن التصالح حسين سالم وأولاده من إعادة الإجراءات في الدعاوى القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضدهم.