أكثر الكلمات إنتشاراً

وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

11:45 ص الثلاثاء 13 أغسطس 2019
السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

سكك حديد مصر

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم /الثلاثاء/، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط (القاهرة / الإسكندرية) يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط (القاهرة / أسيوط) 30 دقيقة، و(أسيوط / أسوان) 30 دقيقة، وعلى خط (بنها / بورسعيد) 30 دقيقة، وخط (طنطا / المنصورة / دمياط) مدة 25 دقيقة.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

هذا المحتوى من

هيئة السكة الحديد تأخيرات القطارات

الخبر التالى:

السياحة: بدء توجه الحجاج إلى المدينة المنورة بعد غد عقب أداء مناسك الحج
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان