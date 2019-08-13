مطار القاهرة يبدأ استقبال الحجاج "المتعجلين"

كتب- طه عبيد:

استقبلت الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، أولى رحلات "الحجاج المتعجلين" القادمة من جدة بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام.

وتبدأ شركة مصر للطيران الجسر الجوي، لمرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، على أسطول الشركة من مطار جدة اعتبارا من غد الأربعاء بواقع 4 رحلات يوميا وتزيد مع كل يوم، ومن المدينة المنورة السبت المقبل 17 أغسطس الجاري بعد أداء مناسك الحج، ونقلت الشركة هذا العام 75 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة من المطارات المصرية.

ومن المقرر أن يستقبل مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، رحلتين للخطوط السعودية رقم 309 القادمة من جدة ورحلة رقم 319 القادمة من المدينة المنورة، لعودة حجاج "الحج السريع".

وخصصت وزارة الطيران المدني بشركاتها التابعة، كل طاقتها وإمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن وجرى الدفع بأحدث معدات لتقديم أفضل وأسرع خدمة وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لضيوف الرحمن.

وجرى إيفاد مجموعات عمل من مختلف القطاعات لتكون في شرف استقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بالمطارات السعودية وتسهيل إنهاء إجراءات سفرهم من هناك واستقبالهم بالقاهرة.