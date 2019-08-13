"الرأي": الرئيس السيسي يزور الكويت نهاية الشهر الجاري

الكويت - ( د ب أ ):

ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور الكويت، نهاية أغسطس الجاري.

ونشرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، أن الزيارة تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين الكويت ومصر، وبحث سُبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.