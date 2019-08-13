وزير الأوقاف يشكر مديري المديريات على نجاح "صكوك الأضاحي"

كتب - محمود مصطفى:

وجّه وزير الأوقاف، الشكر لغرفة عمليات الوزارة ومديري المديريات الإقليمية ومعاونيهم، لما بذلوه في مشروع صكوك الأضاحي.

وقال الوزير في بيان له أمس الاثنين: "كل التقدير لما بذلوه من جهد كبير في الحفاظ على ساحات العيد، وفي مشروع صكوك الأضاحي، وما حققوه من إنجاز غير مسبوق، حيث تجاوزت مديرية أوقاف القاهرة وحدها عشرة آلاف صك، وتجاوزت مديرية أوقاف الإسكندرية 6 آلاف صك، وتجاوزت مديرية أوقاف الجيزة 4 آلاف صك وتجاوزت مديرية أوقاف القليوبية 2000 صك، وتجاوزت كل من مديريات أوقاف الغربية والبحيرة والدقهلية والإسماعيلية والمنيا وبني سويف 1000 صك".

وأضاف: "كل التحية والتقدير لما بذلوه هم وزملاؤهم في جميع المديريات من جهد مشكور، نسأل الله أن يتقبله منهم وأن يجزيهم خير الجزاء".