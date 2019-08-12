الصحة: البعثة الطبية للحج تقدم خدماتها العلاجية بقلب مشعر "منى"

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن البعثة الطبية للحج تتابع عن كثب الحالة الصحية للمرضي المصريين الذين تم تصعيدهم لمستشفيات مشعر "منى"، لأداء مناسك الحج، مشيرًا إلى أن " البعثة الطبية" تقدم خدماتها العلاجية للحجاج المصريين بمخيماتهم "بمنى".

من جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج، إلي أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لتصعيد المرضي المصريين لمستشفيات مشعر "منى"، لافتا إلى أنه تم تحديد جدول عمل لأطباء البعثة على مدار ال 24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للمرضي بالمستشفيات وللتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية لهم، موضحا أن جميع المرضي يتلقون الرعاية والعناية اللازمة.

وقال" قنديل" إن "البعثة الطبية" أقامت عيادات طبية ثابتة بمخيمات الحجاج المصريين "بمنى" تحتوي على كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تكوين فرق طبية أخري متحركة بين المخيمات لإغاثة أى من الحجاج المصريين وتقديم الخدمة الطبية لهم خاصة في الحالات الطارئة.

من جانبه، لفت الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أن الفرق الوقائية بالبعثة تقوم خلال أيام التشريق، بمخيمات المصريين "بمنى" بتنظيم وإلقاء الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج لرفع وعيهم الصحي، ولتجنب إصابتهم بضربات الشمس، والوقاية من الأمراض المعدية، فيما تم توزيع مطويات وكتب إرشادية، و ماسكات علي ضيوف الرحمن.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، كانت قد مدت البعثة الطبية للحج ب 16.25 طن أدوية من مختلف الأصناف، ومستلزمات طبية، وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة علاجية ووقائية للحجاج المصريين أثناء موسم الحج.