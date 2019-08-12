السياحة تطلق أول فيلم عالمي لحملة People to People​ (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة، الاثنين، أول فيلم ترويجي لحملة People to People والذي انتجته الوزارة بالشراكة مع شركة Beautiful Destinations العالمية، بهدف إلقاء الضوء على الوجوه المصرية المختلفة، حيث يقدم الفيلم لقطات متنوعة تعرض الأماكن الأثرية والسياحية وجوانب من الثقافة المصرية، والطعام المصري والأنشطة الكثيرة من خلال نماذج مختلفة من المصريين.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حملة People to People أحد ركائز محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي يهدف إلى تحديث آليات الترويج لتواكب الاتجاهات العالمية الحديثة، وفي ضوء سعي وزارة السياحة لتقديم مصر للعالم ليس فقط كوجهة سياحية معاصرة ولكن أيضا تسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به الشعب المصري، وخلق تجربة سياحية فريدة للسائح،

ويعتمد أسلوب الترويج في هذه الحملة على المحتوى المعاصر والأدوات التكنولوجية الحديثة في التصوير.

وقالت الوزارة، إن الحملة موجهة ليس فقط للخارج ولكن أيضا للشعب المصري للتأكيد على السلوكيات الإيجابية التى تعكس روح الضيافة والترحاب بالسائحين، فضلا عن تعزيز روح الانتماء فى جيل الشباب، وذلك في ضوء الهدف الأشمل للوزارة وهو أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء عن طريق الأنشطة ذات الصلة المباشرة بالقطاع أو غير المباشرة، وهو الهدف الذي وضعته الوزارة في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وجرى نشر الفيلم الترويجي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بشركة Beautiful Destinations والتي يتابعها أكثر من 20 مليون متابع من أكثر من 180 دولة حول العالم، كما تم نشره على مواقع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة Experience Egypt.