  • عاجل:الصحة تُحذر من دواء مغشوش بالأسواق (مُستند)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    "مصر للطيران" تبدأ غدًا أولى رحلات الحج السريع

    07:10 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    "مصر للطيران" تبدأ غدًا أولى رحلات الحج السريع

    مطار القاهرة الدولي

    القاهرة- (أ ش أ):

    يستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد منتصف ليلة غد الثلاثاء، أولى رحلات الحج السريع القادمة من الأراضي المقدسة بالسعودية بعد أداء مناسك الحج هذا العام.

    ومن المقرر أن يستقبل مبني الركاب (2) بمطار القاهرة الدولي رحلتين للخطوط السعودية (رقم 309) القادمة من جدة، و(رقم 319) القادمة من المدينة المنورة.

    وتبدأ شركة (مصر للطيران) بعد غدٍ الأربعاء، رحلات عودة الحجاج إلى مصر من مطار جدة، بينما تبدأ رحلات العودة من مطار المدينة المنورة في 17 أغسطس، بعد أن نقلت هذا العام حوالي 75 ألف حاج من المطارات المصرية الي جدة والمدينة.

    هذا المحتوى من

    مطار القاهرة الدولي الحج السعودية

    الخبر التالى:

    مرصد الكهرباء: 18 ألفا و950 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان