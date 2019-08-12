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    الصحة تُحذر من دواء مغشوش بالأسواق (مُستند)

    05:23 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    الصحة تُحذر من دواء مغشوش بالأسواق (مُستند)

    وزارة الصحة والسكان

    كتب ـ أحمد جمعة:

    حذرت وزارة الصحة والسكان من دواء مُهرب ومغشوش وغير مسجل بالوزارة من مستحضر zytiga 500 mg tab.

    وأشارت الوزارة، اليوم الاثنين، إلى أن الشركة المصنعة أفادتهم بسعر العبوة المسجلة الأصلية هو 46 ألفًا و611 جنيهًا، "العبوة 60 قرص"، لافتةً إلى أنه بذلك يمكن التفرقة ظاهريًا بين العبوات الأصلية المسجلة والمُهربة غير المسجلة للمستحضر المذكور.

    وجاءت التفرقة بين الدوائين كالآتي:

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    وزارة الصحة والسكان دواء مغشوش

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