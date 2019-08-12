"ودع اللحمة والفراخ منذ ٧ سنوات".. حكاية أحمد من المرض لليوجا -فيديو

تقرير- أحمد لطفي:

قبل 7 سنوات، لم يتخيل أحمد عثمان أن يبتعد عن اللحمة والفراخ مطلقا؛ فكان يأكل أيًا منها يوميا، دون كلل أو ملل! حتى أصيب بمرض نادر، جعله يمكث في السرير بشكل دائم، ولا يستطيع النوم إلا دقائق معدودة في اليوم الواحد.

ويحكي "أحمد" رحلته من المرض إلى إلى ممارسته "اليوجا".