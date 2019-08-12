إقبال متوسط على حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الأضحى- صور

في ثاني أيام العيد.. إقبال كبير على حديقة الحيوان بالجيزة- صور

حديقة الحيوان: 50 ألف زائر حتى الظهيرة في ثاني أيام عيد الأضحى

فى ثانى أيام العيد.. إقبال متوسط على الحدائق ومراكب النيل بالقناطر

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير أحمد النجار:

شهدت حديقة الأزهر، إقبالا متوسطا من الزائرين، في ثاني أيام عيد الأضحى.

ورصدت كاميرا مصراوي، حالة من الفرحة والسعادة التي انتشرت على اوجه المواطنين خاصة الأطفال أثناء تواجدهم في حديقة الأزهر وتواجدهم في منطقة النافورة المائية والمساحات الخضراء التي تملئ الحديقة.