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    إقبال متوسط على حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الأضحى- صور

    04:36 م الإثنين 12 أغسطس 2019
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    كتب- محمد عبدالناصر:

    تصوير أحمد النجار:

    شهدت حديقة الأزهر، إقبالا متوسطا من الزائرين، في ثاني أيام عيد الأضحى.

    ورصدت كاميرا مصراوي، حالة من الفرحة والسعادة التي انتشرت على اوجه المواطنين خاصة الأطفال أثناء تواجدهم في حديقة الأزهر وتواجدهم في منطقة النافورة المائية والمساحات الخضراء التي تملئ الحديقة.

    حديقة الأزهر عيد الأضحى

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