​لأول مرة في مستشفيات القناة.. إجراء أول حالة قسطرة قلبية لطفل عمره 3 أيام

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، استقبال أول حالة لطفل بمستشفي النصر التخصصي للأطفال التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك لإجراء عملية قسطرة قلبية عاجلة، خلال اليوم الأول من أيام عيد الأضحي المبارك.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزراة الدكتور خالد مجاهد، اليوم الاثنين- أن الطفل "تميم أحمد جمال"، والذي لم يتجاوز عمره الـ 3 أيام، ولد بمستشفي (بورفؤاد) وتم تشخيصه بالإصابة بعيب خلقي بالقلب وصعوبة بالتنفس وزرقة، وتطلبت حالته النقل لمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، لإجراء عملية قسطرة بالقلب.

وجرى نقل الطفل من خلال سيارة إسعاف مجهزة، وتابع حالته فريق طبي كامل، وعمل كافة الإجراءات والفحوصات والأشعة اللازمة له، تمهيداً لإجراء عملية القسطرة القلبية، والتي تمت بنجاح خلال اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، ولأول مرة في مستشفيات القناة، من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد مجاهد، أنه تم متابعة الطفل منذ دخوله غرفة العمليات، وحتى انتهاء الجراحة بنجاح، وجاري متابعته والفريق الطبي المعالج، للاطمئنان على حالته الصحية.

كما قدم والدا الطفل الشكر لرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي ساهمت في إنقاذ حياة طفلهما بإجراءات غير مُعقدة مكنتهم من الحصول على الخدمة بشكل راقي.

ولفت مجاهد إلى استمرار العمل بمستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، خلال أيام عيد الأضحي المبارك، ورفع درجة الاستعداد للقصوى بالمستشفيات والوحدات والمراكز التابعة للمنظومة لاستقبال حالات الطوارئ خلال أيام الاحتفال.