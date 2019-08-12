وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول اجتماع مجلس معهد بحوث الإلكترونيات

كتب- محمد قاسم:

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمى تقريرا مقدما من هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول فعاليات اجتماع مجلس إدارة المعهد، بحضور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ووليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، وأعضاء المجلس، ورؤساء الأقسام، وذلك بمقر المعهد بالنزهة.

استعرض المجلس تقريرًا حول متابعة الأعمال الإنشائية للمبني الجديد للمعهد لتسليم المرحلة الثانية والتي تم الانتهاء من 81% منها، على أن يتم التسليم المرحلة النهائية في أول أكتوبر من العام الحالي.

وناقش المجلس تقريرا حول التقدم لإنشاء حاضنة تكنولوجية في مجال صناعة الإلكترونيات بحاضنة "طريق"، حيث تم إطلاق ثلاث دورات للحاضنة منذ إنشائها في عام 2016 حتى الآن تم خلالها احتضان 20 شركة ناشئة مع التركيز على تحديات الصناعة والأنظمة الذكية ومجالات الثورة الصناعية الرابعة.

وفي إطار التعاون مع العديد من الجامعات والمعاهد لرفع مستوى التدريب العملي للطلاب، ناقش المجلس تقريرا مقدما من إدارة التدريب بشأن الدورات التي قدمها معهد بحوث الإلكترونيات للطلاب في معامله المجهزة والحديثة.

وناقش المجلس أيضا تقريرا بشأن جائزة أفضل أداء بحثي لعام 2019 تضمن معايير قياس مؤشرات الأداء للكادر البحثي للمعهد وأسماء الفائزين بالجوائز لهذا العام، وأهم الإحصائيات عن البيانات التي تقدم بها الباحثون ومعاونيهم لقاعدة بيانات العلماء المصريين E-science.

وفي إطار تعاون المعهد مع الهيئات البحثية الأخرى سواء بالداخل أو الخارج، ناقش المجلس تقرير آخر حول بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها هذا العام ومنها التعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وجامعة توهوكو باليابان، ومدينة Surrey للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد شنغهاي للأنظمة وتكنولوجيا المعلومات، ومعهد بحوث الهندسة الزراعية، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وهيئة فولبرايت.

كما ناقش المجلس مذكرة عن مؤتمر المعهد والذي سوف يعقد خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة الغردقة بالتعاون مع كل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة سلوفاكيا التقنية، والمعهد العالي للهندسة بالسادس من أكتوبر، ومكتب التايكو بالمعهد.

وخلال فعاليات المجلس جرى استعراض أهم المنتجات الجديدة بمعهد بحوث الإلكترونيات مثل دائرة تنبيه مرئي ومسموع عند ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة، ودائرة إلكترونية لحماية المحركات الكهربية من زيادة الحمل، ودائرة لحماية مضخات المياه الكهربية من الدوران الجاف، وجهاز HIL 402.

مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، وأعضاء المجلس، ورؤساء الأقسام، وذلك بمقر المعهد بالنزهة.

استعرض المجلس تقريرًا حول متابعة الأعمال الإنشائية للمبني الجديد للمعهد لتسليم المرحلة الثانية والتي تم الانتهاء من 81% منها، على أن يتم التسليم المرحلة النهائية في أول أكتوبر من العام الحالي.

وناقش المجلس تقريرا حول التقدم لإنشاء حاضنة تكنولوجية في مجال صناعة الإلكترونيات بحاضنة "طريق"، حيث تم إطلاق ثلاث دورات للحاضنة منذ إنشائها في عام 2016 حتى الآن تم خلالها احتضان 20 شركة ناشئة مع التركيز على تحديات الصناعة والأنظمة الذكية ومجالات الثورة الصناعية الرابعة.

وفي إطار التعاون مع العديد من الجامعات والمعاهد لرفع مستوي التدريب العملي للطلاب، ناقش المجلس تقريرا مقدما من إدارة التدريب بشأن الدورات التي قدمها معهد بحوث الإلكترونيات للطلاب في معامله المجهزة والحديثة.

وناقش المجلس أيضا تقريرا بشأن جائزة أفضل أداء بحثي لعام 2019 تضمن معايير قياس مؤشرات الأداء للكادر البحثي للمعهد وأسماء الفائزين بالجوائز لهذا العام، وأهم الإحصائيات عن البيانات التي تقدم بها الباحثون ومعاونيهم لقاعدة بيانات العلماء المصريين E-science.

وفي إطار تعاون المعهد مع الهيئات البحثية الأخرى سواء بالداخل أو الخارج، ناقش المجلس تقرير آخر حول بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها هذا العام ومنها التعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وجامعة توهوكو باليابان، ومدينة Surrey للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد شنغهاي للأنظمة وتكنولوجيا المعلومات، ومعهد بحوث الهندسة الزراعية، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وهيئة فولبرايت.

كما ناقش المجلس مذكرة عن مؤتمر المعهد والذي سوف يعقد خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة الغردقة بالتعاون مع كل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة سلوفاكيا التقنية، والمعهد العالي للهندسة بالسادس من أكتوبر، ومكتب التايكو بالمعهد.

وخلال فعاليات المجلس جرى استعراض أهم المنتجات الجديدة بمعهد بحوث الإلكترونيات مثل دائرة تنبيه مرئي ومسموع عند ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة، ودائرة إلكترونية لحماية المحركات الكهربية من زيادة الحمل، ودائرة لحماية مضخات المياه الكهربية من الدوران الجاف، وجهاز HIL 402.