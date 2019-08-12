  • عاجل:منتخب ناشئي اليد يكتسح المجر ويتصدر مجموعته بكأس العالم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    شيخ الأزهر يهنئ الملك سلمان بنجاح موسم الحج

    02:48 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    شيخ الأزهر يهنئ الملك سلمان بنجاح موسم الحج

    الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

    كتب- محمود مصطفى:

    تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأخلص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

    وثمن الشيخ الطيب - في بيان اليوم الإثنين- جهود المملكة ومؤسساتها المختلفة، لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، والحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لتأدية المناسك.

    وقال "إنه إذ يهنىء المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبا؛ فإنه يتقدم بخالص الشكر إلى جميع الهيئات التي أسهمت في إنجاح موسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن، سائلًا المولى - عز وجل - أن يعم الأمن والأمان كل أنحاء العالم، وأن يحفظ عالمنا العربي والإسلامي من كل مكروه وسوء".

    أحمد الطيب الأزهر الشريف الملك سلمان موسم الحج الحج 2019

    الخبر التالى:

    حديقة الحيوان: 50 ألف زائر حتى الظهيرة في ثاني أيام عيد الأضحى
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان