"ماعت" تطالب بلجنة تحقيق دولية في الاعتداء المستمر على المسجد الأقصى

كتب- محمد نصار:

أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اقتحام آلاف المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد وقت قصير من اعتداء شرطة الاحتلال على المصلين والفلسطينيين المتواجدين هناك في ظل وجود تسهيلات من أفراد بالشرطة الإسرائيلية لاقتحام ـ1729 يهوديا للمسجد الأقصى، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وأكدت ماعت، في بيان، الاثنين، أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، ومخالفة صريحة للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على عدم جواز الاعتداء على الأماكن الدينية.

وطالبت مؤسسة ماعت، بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة خاصّة، للتحقيق في الاعتداءات المستمرة بحق المسجد الأقصى.

ودعا أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، جميع الهيئات والمنظمات العالمية إلى الحفاظ على الوضع القانوني للمسجد الأقصى والتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، مطالبًا الأمين العام للأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياته القانونية تجاه الأماكن المقدسة ووضع حد لهذه الانتهاكات.