رئيس نظافة القاهرة: نواجه كمًا رهيبًا من المخلفات في العيد

كتب- محمد نصار:

قال اللواء عادل أبوحديد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن الهيئة تعمل بشكل مكثف وعلى مدار 24 ساعة خلال أيام العيد من أجل رفع المخلفات أولًا بأول من شوارع أحياء العاصمة.

وأضاف أبوحديد، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن حجم المخلفات التي تم جمعها خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك ارتفع عن المعدل بالنسبة للأيام العادية 3 أو 4 أضعاف.

وأوضح اللواء عادل أبوحديد أن العمل يسير بشكل جيد بالنسبة لعملية رفع المخلفات الموجودة في الشوارع أولًا بأول، لافتًا إلى وجود كم رهيب من المخلفات في القاهرة خاصة الأحياء الشعبية.