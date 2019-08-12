بحيرة صناعية وأبراج.. 5 معلومات عن منتجع "ماسة العلمين"

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كتب- محمد سامي:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، منتجع ماسة العلمين، رافقه الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية.

ويرصد مصراوي، أبرز المعلومات عن منتج "ماسة العلمين":

- يضم أبراج سكنية ومول تجاري كبير ومسجد الماسة.

- يضم قاعة مؤتمرات عملاقة وقاعات احتفالات وبحيرة صناعية ومطعم.

- يضم أكبر فندق بالساحل الشمالى ويعتبر فندقًا استثماريًا وخدميًا.

- يضم منطقة مارينا اليخوت.

- مجهز لاستقبال الوفود الأجنبية ورجال الأعمال وإقامة المؤتمرات الدولية والوطنية والندوات التثقيفية.

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