إقبال متوسط على حديقة الحيوان في ثاني أيام عيد الأضحى

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت حديقة الحيوانات في الجيزة، اليوم، إقبال متوسط في ثاني أيام عيد الأضحى حيث توافد الألاف من الأهالي والزوار، للاستمتاع بإجازة العيد.

وكثفت قوات الأمن من وجودها بمحيط حديقة الحيوان بالجيزة لتأمين الاحتفالات.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إن عدد زوار الحديقة في أول أيام عيد الأضحى وصل إلى 40 ألف زائر حيث فتحت الأبواب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأول لعيد الأضحى.