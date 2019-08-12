الإسكان​: حملة موسعة لإزالة التعديات وردع المخالفين بـ6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات، وردع المخالفين، بمنطقة أبوالوفا بجنوب الأحياء، وذلك تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز للمرافق، والمشرف على القطاع الجنوبي، وبالتنسيق مع إدارة التنمية ورئاسة الأحياء وإدارة الأمن بالجهاز، والقوات الأمنية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، في بيان الإثنين، أنه جرى إزالة التعديات بالوحدات السكنية التي تم تحويل نشاطها من سكني إلى تجارى، حيث جرى إزالة عددًا من المخابز والتحفظ على الإشغالات الخاصة بها، وإزالة عددًا من المقاهى والتحفظ على الإشغالات التي استحوذت على الأرصفة الخاصة بالمشاة.

وأكد الشربيني أن جهاز المدينة سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وسيستمر في إزالة تلك التعديات من خلال تنظيم حملات يومية لمنع عودة المخالفات مرة أخرى، حفاظا على المظهر الحضارى للمدينة.