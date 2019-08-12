الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب– محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "ماذا بعد الحج؟".

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان أمس الأحد، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأشارت الأوقاف، إلى ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.​​