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    "واي فاي وشاشات عرض".. السكة الحديد تكشف تفاصيل "لاونج" الجيزة

    12:40 ص الإثنين 12 أغسطس 2019
    "واي فاي وشاشات عرض".. السكة الحديد تكشف تفاصيل "لاونج" الجيزة

    السكة الحديد

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    قال المهندس إبراهيم جاهين، مدير عام الشركة الوطنية لقطارات النوم "ايرنيست"، إن الشركة تدرس إنشاء "لاونج" سياحي بمحطة الجيزة، بعد الشكل المبهر الذي ظهر عليه "لاونج رمسيس" بمحطة مصر.

    وأضاف جاهين لـ"مصراوي"، أنه جرى الانتهاء من التصميمات النهائية للشكل الجديد للاونج الجيزة لتصبح استراحة شبيهة باستراحات مطار القاهرة، موضحًا أنها ستكون بديلة لكافتيريا الجيزة المقامة حاليًا في محطة الجيزة.

    وأوضح مدير عام الشركة الوطنية لقطارات النوم، أن الشركة تقدم خدمة مميزة للركاب المصريين والأجانب، كما تقدم مشروبًا مجانيًا لركاب القطارات النوم في استراحات "اللاونج"، إضافة إلى خصم 10% لركاب قطارات "vip" بموجب تذكرة السفر.

    ولفت إلى أن استراحات "اللاونج" مكيفة ومزودة بخدمة "واي فاي"، واشتراكات بالقنوات الرياضية المشفرة، وصاعق الناموس، إضافة إلى أنها تخبر الراكب بموعد قيام رحلته بالتنويه عبر نداء صوتي داخلي للاونج، غير أنها تقدم فيديوهات وصور متحركة عن الأماكن الأثرية والسياحية في مصر عبر شاشات عرض داخل اللاون، كنوع من الدعاية السياحية.

    إبراهيم جاهين واي فاي محطة الجيزة لاونج رمسيس السكة الحديد
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