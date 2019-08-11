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    متحدث الرئاسة ينشر فيديو زيارة الرئيس للعلمين الجديدة

    11:16 م الأحد 11 أغسطس 2019
    متحدث الرئاسة ينشر فيديو زيارة الرئيس للعلمين الجديدة

    السيسي يتفقد منتجع ماسة العلمين

    كتب- محمد سامي:

    نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية، على "فيسبوك"، فيديو لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى بالعلمين الجديدة.

    ويرصد الفيديو تفقد الرئيس السيسي، لمشروعات العلمين الجديدة وعلى رأسها منتج ماسة العلمين الجديدة.

    وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد.

    رافق الرئيس خلال الجولة، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء.

    استمع الرئيس إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع، وأعقب ذلك فيلمٌ تسجيليٌ حول المشروع، حيث اطلع الرئيس على سير وتطور العملية الإنشائية للمدينة وحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، فضلاً عن أكبر فندق بالساحل الشمالى ومنطقة مارينا اليخوت.

    بسام راضي فيسبوك السيسي عيد الأضحى منتج ماسة العلمين الجديدة

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