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    برلماني يشيد بتوفير الحكومة لحوم العيد بأسعار مناسبة

    09:02 م الأحد 11 أغسطس 2019
    برلماني يشيد بتوفير الحكومة لحوم العيد بأسعار مناسبة

    النائب محمد المسعود

    كتب- أحمد علي:

    أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بإعلان وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة خلال أول وثاني وثالث عيد الأضحى المبارك لطرح اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

    وأكد "المسعود"، في بيان اليوم، أن هذا الاتجاه من الحكومة يؤكد حرصها ونجاحها في التنفيذ الحقيقي لتكليفات الرئيس السيسي على تخفيف الأعباء عن المواطنين وزيادة المعروض من السلع الرئيسية خاصة من اللحوم خلال أيام عيد الاضحى المبارك لمواجهة جشع التجار وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة.

    وكان وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن إنشاء 71 شادرا بجانب منافذ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير منتجات اللحوم ويتم طرح اللحوم البرازيلي الطازج 110 جنيهات والسوداني الطازج 85 جنيها للكيلو إضافة إلى توفير 2730 طنا واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 60 جنيها للكيلو وتوفير 750 طنا واللحوم البلدية الطازجة بسعر 110 جنيهات واللحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 95 جنيها للكيلو.

    محمد المسعود مجلس النواب وزارة التموين اللحوم

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