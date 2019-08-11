ألف زائر لحديقة الأرومان في أول أيام عيد الأضحى

حديقة الأورمان تستقبل ألف زائر في أول أيام عيد الأ

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور سيد حسين، مدير حديقة الأرومان التابعة لوزارة الزراعة، أن الحديقة استقبلت اليوم ألف زائر، مشيرا إلى أن الحديقة هادئة والزوار يأتون لشراء الزهور.

وأضاف حسين، لمصراوي، الأحد، أن الأعداد كانت قليلة في بداية اليوم، ولكن بدأت العائلات تتوافد على الحديقة مع ساعات النهار.

وأشار إلى أن الحديقة هي الأرخص في مصر، مشيدا بتعاون الجمهور وحفاظه على ممتلكات الحديقة.