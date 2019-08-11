"التنمية المحلية": "صوتك مسموع" حلت 15.7 ألف شكوى خلال عام

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن عدد الرسائل التي تلقتها من خلال مبادرة "صوتك مسموع " التي أطلقتها نهاية أكتوبر 2018 وحتى الآن، 62 ألفاً و323 رسالة منها 16 ألفا و 149 شكوى، تم حل 15 ألفاً و 778 شكوى بنسبة تجاوزت 97,7% وجار حل باقي الشكاوى وعددها 371 شكوى.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن عدد الرسائل التي تلقتها خلال شهر يوليو الماضي بلغت 5159 رسالة منها 1235 شكوى تم حل 1011 شكوى بنسبة 82 %، مشيرة إلى أن أكثر الشكاوى خلال شهر يوليو هي القمامة وبلغ عددها 742 شكوى، والإشغالات 327 شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 65 شكوى، مخالفات البناء 57 شكوى، والفساد 44 شكوى.

وتابعت أن عدد الرسائل التي تلقتها خدمة (الواتس أب) بالمبادرة خلال شهر يوليو الماضي بلغت 4215 رسالة منها 1014 شكوى مستوفاة، حيث تم الرد على 841 شكوى بنسبة 82%، منها 65,9% شكاوى من القمامة و27% شكاوى الإشغالات، و2,6% شكاوى من مخالفات البناء، و2,3.% شكاوى التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، و1,8% شكاوى فساد.

وأشار البيان إلى أن عدد الرسائل التي وردت عبر البريد الإلكترونى خلال شهر يوليو الماضي 144 رسالة تضمنت 40 شكوى وتم الرد على 35 شكوى منها بنسبة 87,5% وجار حل 5 شكاوى، وبلغت الرسائل على صفحة المبادرة خلال شهر يوليو 800 رسالة تضمنت 181 شكوى تم الرد على 135 شكوى بنسبة 74,58% وجار حل 46 شكوى، لافتة إلى أن الخط الساخن تلقى خلال شهر يوليو 240 اتصالا هاتفيا تضمنت اقتراحات للمواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التي ترد للمبادرة.

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