النقل: تقديم عطاءات ميناء 6 أكتوبر الجاف 21 أغسطس

كتب – أسامة عبدالكريم:

عقدت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وبالتعاون مع وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، اجتماعات مكثفة مع التحالفات المتقدمة لمشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر لتوضيح كافة الاستفسارات الفنية الخاصة بالمشروع، وإزالة أي معوقات تتعلق بتقديم العطاءات يوم 21 أغسطس الحالي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إنه سيتم دراسة العروض الفنية والمالية ثم الترسية على التحالف الفائز بهذا المشروع الذي سيسهم بشكل كبير في خدمة عدة مناطق صناعية وتسهيل حركة التجارة، مضيفة أن هذا الميناء يعتبر أول ميناء جاف في مصر ومصمم وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

ولفتت الوزارة إلى أن الميناء الجاف سيقام على مساحة 100 فدان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ويهدف الميناء لتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق، للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة، وسيساهم في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وخدمة التجارة الخارجية وزيادة طاقات الموانئ البحرية، وكذلك المساهمة في توفير فرص عمل للشباب وتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع.، وإضافة قيم مضافة للسلع المتداولة، مما يحسن المركز التنافسي للصادرات المصرية، وتقليل زمن وتكلفة الواردات.