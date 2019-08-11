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مستشار شيخ الأزهر السابق: السعودية أفشلت محاولات "تسييس" الحج

02:44 م الأحد 11 أغسطس 2019
مستشار شيخ الأزهر السابق: السعودية أفشلت محاولات "تسييس" الحج

الحجاج يوم عرفة

الرياض - أ ش أ:

أكد محمد عبدالسلام، المستشار السابق لشيخ الأزهر، فشل كل المحاولات الخبيثة لإفساد و"تسييس" موسم الحج، معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز في استضافة وتأمين هذا العدد الهائل من حجاج بيت الله الحرام في أكبر تجمع ديني على وجه الأرض.

وأشاد المستشار السابق لشيخ الأزهر - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، بالدور الكبير الذي تقوم بها المملكة لتوفير سبل الأمن والراحة لضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بأمن وسلام ، وتوفير سبل الرعاية لهم ، والسهر على راحتهم لأداء المناسك بكل طمأنينة وسهولة ويسر.

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مناسك الحج تسييس الحج تنظيم الحج محمد عبد السلام

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