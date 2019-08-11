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10 صور ترصد احتفالات عيد الأضحى بحديقة الفسطاط

02:27 م الأحد 11 أغسطس 2019
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  • عرض 10 صورة

تصوير-نادر نبيل:
شهدت حديقة الفسطاط بمصر القديمة، إقبالًا من المواطنين الذين يحتفلون بعيد الأضحى المبارك، منذ الانتهاء من أداء صلاة العيد.

ورصدت عدسة مصراوي، احتفال الأطفال بعيد الأضحى، باللعب، وركوب الدراجات والبلالين.

ويحتفل المسلمون في أنحاء العالم، اليوم الأحد، بعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1440.

حديقة الفسطاط عيد الأضحى احتفالات العيد

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