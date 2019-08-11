رئيس "النقل العام" يزور مستشفى الهيئة للاطمئنان على المرضى

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء رزق علي مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، جولة تفقدية لمستشفى الهيئة، وزار المرضى المحجوزين بالمستشفى.

‎ واستمع علي، خلال الزيارة، إلى جميع مطالبهم ووعد بحلها وقدم لهم التهانى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

‎وكان في استقبال رئيس الهيئة، الدكتور مصطفى عرفان، وعدد من قيادات المستشفى.