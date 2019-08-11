رئيس "النقل العام" يزور مستشفى الهيئة للاطمئنان على المرضى
02:18 م الأحد 11 أغسطس 2019
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كتب- محمد نصار:
أجرى اللواء رزق علي مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، جولة تفقدية لمستشفى الهيئة، وزار المرضى المحجوزين بالمستشفى.
واستمع علي، خلال الزيارة، إلى جميع مطالبهم ووعد بحلها وقدم لهم التهانى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وكان في استقبال رئيس الهيئة، الدكتور مصطفى عرفان، وعدد من قيادات المستشفى.
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