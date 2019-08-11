بعد تجديدها.. الأنبا باخوميوس يدشن كنيسة السيدة العذراء بالبحيرة

كتب مصطفى علي:

دشن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، كنيسة العذراء مريم بمركز المحمودية بعد إتمام تجديداتها.

حضر التدشين: الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها، والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية.

الكنيسة الرئيسية دُشن بها ثلاثة مذابح الأوسط باسم العائلة المقدسة، حيث دشن المذبح البحري في الكنيسة الكبرى باسم القديس البابا كيرلس، والمذبح القبلي باسم القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، والكنيسة الأثرية دشن بها مذبحان أحدهما باسم السيدة العذراء مريم والآخر باسم الأنبا باخوميوس أب الشركة، كما دشنت كنيسة صغيرة باسم الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك، بالإضافة إلى مبني ملحق بالكنيسة الأثرية دشن به مذبح باسم الشهيد أبسخيرون القليني، ومذبح آخر أعلى المبني باسم رئيس الملائكة ميخائيل، كما دشنت أيقونات الكنيسة والأواني الخاصة بالخدمة.

كما تم تدشين معمودية الكنيسة الأثرية بعد تجديدها باسم القديس يوحنا المعمدان، ومعمودية جديدة أخرى بالكنيسة.

ومن الجدير بالذكر أن كنيسة السيدة العذراء مريم بالمحمودية من أقدم كنائس الإيبارشية حيث يرجع تاريخ إنشائها بتصريح عام ١٨٥٢م.

كما رسم ١٩ شماسًا برتبة أغنسطس و٣١ آخرين برتبة إبصالتس لخدمة الكنيسة المدشنة وكنائس مركز المحمودية.