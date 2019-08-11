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مدير حديقة الحيوان: استقبال 10 آلاف زائر حتى الآن

01:43 م الأحد 11 أغسطس 2019
مدير حديقة الحيوان: استقبال 10 آلاف زائر حتى الآن

حديقة الحيوان

كتب_أحمد مسعد:

قال اللواء محمد رجائي، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة استقبلت ما يقرب من 10 آلاف زائر منذ بدء ساعات العمل الرسمية في الصباح الباكر، وحتى الآن.

وأضاف رجائي في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن عروض "الكبش والكلاب البرية والذئاب والغزال والثعابين" لاقت استحسان الجمهور، مشيرا إلى أن العمل مستمرًا حتى الخامسة مساء.

ولفت مدير حديقة الحيوان، إلى أنه تم رصد محاولة لإدخال بوتجاز صغير للحديقة وتم منعه، مشددًا على المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات.

حديقة الحيوان محمد رجائي الحدائق العامة الحيوانات عيد الأضحى

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