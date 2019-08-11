وزير النقل يتابع انتظام العمل بخطوط السكة الحديد والمترو والموانئ

كتب – أسامة عبدالكريم:

تابع وزير النقل، اليوم الأحد، انتظام حركة تشغيل القطارات ومواعيد قيامها، وتواجد مسؤولي السكة الحديد بالمحطات المختلفة، واستمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة.

كما تابع الوزير، انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق، حيث شهدت الحركة انتظاما في الخطوط الثلاثة، ومتابعة دقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي، ومن خلال تواجد قيادات المرفق على خطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصاً على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات، إضافة إلى استمرار تلقي شكاوى ومقترحات الركاب على الخط الساخن.

وأكد الوزير -في بيان اليوم- استمرار الحملات التفتيشية لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحي المبارك، واستمرار قيام مسئولي هيئة النقل النهري بالتأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة بها، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية، التي تنقل ركابا والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والأمان بها.

كما اطمأن وزير النقل على انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري كما شهدت جميع الموانئ البحرية في الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر، انتظاما في حركة الملاحة.

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