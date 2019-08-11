افتتاح توسعات مستشفى التحرير بالجيزة وصرف مكافأة للعاملين ​

كتب – أسامة عبدالكريم:

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، صباح اليوم، التوسعات الجديدة بمستشفى التحرير العام.

وأكدت مديرية الصحة بالجيزة، أن التوسعات التي أجريت بمستشفى التحرير، شملت توسعة قسم الكلى الصناعي حيث تم زيادة عدد ماكينات الغسيل من 19 إلى 28 ماكينة، كما تم توسعة جناح الرعاية المركزة للكبار وزيادة عدد الأسرة من 6 إلى 15 سريرا، كما تم تزويد العناية بماكينة غسيل ووحدة معالجة مياه متنقلة.

وأضافت المديرية في بيان اليوم، أنه تم إنشاء رعاية مركزة للأطفال بسعة 8 أسرة، وتم إجراء صيانة ورفع كفاءة البنية التحتية وشبكة الكهرباء وشبكة الصرف بقيمة 2.5 مليون جنيه وتشجير المستشفى بالتعاون مع المجتمع المدني.

وقرر محافظ الجيزة صرف مكافأة 15 يوما للعاملين بمستشفى التحرير العام تقديرا لمجهوداتهم.