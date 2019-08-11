بالطائرة.. السيسي يتفقد مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

القاهرة - مصراوي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالطائرة صباح اليوم، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

كان الرئيس السيسي، أجرى جولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد.

استمع الرئيس إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع، وأعقب ذلك مشاهدة فيلم تسجيلي حول المشروع، حيث أطلع على سير وتطور العملية الإنشائية للمدينة وحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، فضلاً عن أكبر فندق بالساحل الشمالى ومنطقة مارينا اليخوت.

وصباح اليوم، أدى الرئيس السيسي، صلاة عيد الأضحى بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة والمسئولين.