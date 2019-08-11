أكثر الكلمات إنتشاراً

وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

بالطائرة.. السيسي يتفقد مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

01:07 م الأحد 11 أغسطس 2019
بالطائرة.. السيسي يتفقد مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

السيسي يتفقد مشروع الصوب الزراعية

القاهرة - مصراوي:
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالطائرة صباح اليوم، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

كان الرئيس السيسي، أجرى جولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد.

استمع الرئيس إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع، وأعقب ذلك مشاهدة فيلم تسجيلي حول المشروع، حيث أطلع على سير وتطور العملية الإنشائية للمدينة وحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، فضلاً عن أكبر فندق بالساحل الشمالى ومنطقة مارينا اليخوت.

وصباح اليوم، أدى الرئيس السيسي، صلاة عيد الأضحى بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة والمسئولين.

الصوب الزراعية قاعدة محمد نجيب الرئيس السيسي منتجع ماسة العلمين

الخبر التالى:

افتتاح توسعات مستشفى التحرير بالجيزة وصرف مكافأة للعاملين ​
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان