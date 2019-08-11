​بالصور والفيديو- احتفالات أمام مسجد مصطفى محمود بعد صلاة عيد الأضحى

بعد أسبوع من الحادث.. الخشت يعلن انتهاء إصلاح المبنى الشمالي لمعهد

كتب- محمد قاسم:

تصوير- نادر نبيل:

شهد محيط مسجد مصطفى محمود، احتفالات بعيد الأضحى المبارك بعد أداء الصلاة.

وحضر عشرات المحتفلين بصحبة أطفالهم للصلاة داخل ساحة المسجد وأعقب ذلك احتفالات في أرجاء المسجد.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب السيسي عبر حسابه بموقع "تويتر": "أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام".