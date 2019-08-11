بالبالونات.. احتفالات بعد صلاة العيد في مسجد الاستقامة بالجيزة -فيديو

القاهرة - مصراوي:

تصوير- زهوة حسن:

احتفل المواطنون بعيد الأضحى المبارك أمام مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة بعد أداء صلاة العيد.

وحضر عشرات المواطنين بصحبة أطفالهم للصلاة أمام المسجد وأعقب ذلك احتفالات في أرجاء المسجد.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب السيسي عبر حسابه بموقع "تويتر": "أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام".ش