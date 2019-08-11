التنمية المحلية: "صوتك مسموع" استقبلت 62 ألف شكوى منذ أكتوبر الماضي

كتب- محمد نصار:

استقبلت مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية نهاية أكتوبر 2018 وحتي الآن 62 ألفاً و 323 رسالة منها 16 ألفاً و 149 شكوي تم حل 15 ألفاً و 778 شكوي منها بنسبة تجاوزت 97,7% وجاري حل باقي الشكاويَ وعددها 371 شكوي ، ويبلغ عدد متابعي صفحة المبادرة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال شهر يوليو 12الف متابع .

وأكد وزير التنمية المحلية أن عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة خلال شهر يوليو 2019 بلغت 5159 رسالة منها 1235 شكوى تم حل 1011 شكوي بنسبة 82 % منها وجارى حل باقى الشكاوى، مشيراً إلى أن أكثر الشكاوى خلال شهر يوليو هى القمامة وبلغ عددها 742 شكوي وعدد شكاوي الاشغالات 327 شكوي وعدد شكاوي التعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة 65 شكوي وعدد شكاوي مخالفات البناء 57 شكوي والفساد 44 شكوي.

وأوضح الوزير أن عدد الرسائل التى تلقتها خدمة ( الواتس أب ) بالمبادرة خلال شهر يوليو بلغت 4215 رسالة منها 1014 شكوي مستوفاة حيث تم الرد على 841 شكوي بنسبة 82% ، منها 65,9% شكاوى من القمامة و 27% شكاوى الاشغالات و 2,6% شكاوى من مخالفات البناء و2,3.% شكاوى التعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة و1,8% شكاوى فساد.

وأشار إلي ان عدد الرسائل التي تلقتها البريد الالكتروني للوزارة خلال شهر يوليو 144 رسالة تضمنت 40 شكوي وتم الرد علي 35 شكوي منها بنسبة 87,5% وجاري حل 5 شكاوي4، وبلغت الرسائل علي صفحة المبادرة خلال شهر يوليو 800 رسالة تضمنت 181 شكوي تم الرد 135 شكوي بنسبة 74,58% وجاري حل 46 شكوي ، لافتاً الي أن الخط الساخن تلقي خلال شهر يوليو عدد 240 اتصالات تليفونية تضمنت اقتراحات للمواطنين والاستفسارات عن الشكاوي التي ترد للمبادرة .

وطالب الوزير كافة المواطنين بالتواصل مع مبادرة " صوتك مسموع " التى أطلقتها الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالمحليات عن طريق وسائل التواصل المتاحة بالمبادرة وهى : رقم "الواتس أب ": وهو ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن: (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) (https://www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى : (Info@mld.gov.eg )