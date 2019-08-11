أول أيام عيد الأضحى.. تعرف على توقعات الأرصاد للطقس

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الأحد، "أول أيام عيد الأضحى" طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 27 38

شبين الكوم 27 37

طنطا 24 36

دمنهور 25 34

الإسكندرية 21 32

بلطيم 21 31

مطروح 21 31

السلوم 23 33

سيوة 22 39

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 23 38

الإسماعيلية 22 38

السويس 24 37

العريش 24 33

رفح 23 33

رأس سدر 26 38

نخل 17 37

نويبع 28 36

طابا 28 35

كاترين 17 30

الطور 27 38

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 38

بني سويف 26 38

المنيا 24 39

أسيوط 24 40

سوهاج 25 40

قنا 25 40

الأقصر 26 41

أسوان 27 42

أبوسمبل 26 40

الوادى الجديد 24 41

شلاتين 28 37

أبورماد 28 36

حلايب 30 35

رأس حدربة 29 34