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​انتصار السيسي تهنئ الشعب بمناسبة عيد الأضحى

07:52 ص الأحد 11 أغسطس 2019
​انتصار السيسي تهنئ الشعب بمناسبة عيد الأضحى

السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية

القاهرة - مصراوي:

هنأت انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتبت السيدة انتصار عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "كل عام وشعب مصر العظيم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل في أيامه المباركة السرور ويعلي في نفوسنا قيم التراحم والتسامح، أعاده الله علينا وعلى مصرنا باليمن والبركات".

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