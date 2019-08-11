انتصار السيسي تهنئ الشعب بمناسبة عيد الأضحى
07:52 ص الأحد 11 أغسطس 2019
القاهرة - مصراوي:
هنأت انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وكتبت السيدة انتصار عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "كل عام وشعب مصر العظيم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل في أيامه المباركة السرور ويعلي في نفوسنا قيم التراحم والتسامح، أعاده الله علينا وعلى مصرنا باليمن والبركات".
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