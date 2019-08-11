​انتصار السيسي تهنئ الشعب بمناسبة عيد الأضحى

القاهرة - مصراوي:

هنأت انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتبت السيدة انتصار عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "كل عام وشعب مصر العظيم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل في أيامه المباركة السرور ويعلي في نفوسنا قيم التراحم والتسامح، أعاده الله علينا وعلى مصرنا باليمن والبركات".