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    الرئيس السيسي يهنئ نظيره العراقي بعيد الأضحى المبارك

    11:14 م السبت 10 أغسطس 2019
    الرئيس السيسي يهنئ نظيره العراقي بعيد الأضحى المبارك

    الرئيس السيسي

    القاهرة - أ ش أ:
    أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم السبت مع الرئيس العراقي برهم صالح؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.

    وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس العراقي أعرب - من جانبه - عن التقدير والامتنان للرئيس السيسي، وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعبًا.

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