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    ولي عهد أبوظبي يهنئ الرئيس السيسي هاتفيا بعيد الأضحى المبارك

    09:49 م السبت 10 أغسطس 2019
    ولي عهد أبوظبي يهنئ الرئيس السيسي هاتفيا بعيد الأضحى المبارك

    الرئيس السيسي مع ولي عهد أبوظبي

    القاهرة - (أ ش أ)

    تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم /السبت/ من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أعرب - من جانبه - عن الامتنان للشيخ محمد بن زايد على التهنئة الكريمة، متمنيا له ولدولة الإمارات الشقيقة كل الازدهار والرخاء.

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    Asha
    الرئيس السيسي ولي عهد ابوظبي عيد الأضحى

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